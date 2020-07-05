"Северяне" пять раз поразили ворота соперника (5:1).
Десна - Колос, фото Колос
05 июля 2020, 18:59
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Десна — Колос 5:1
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 — Кожушко, 89
Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля — Домбровский, Огиря — Кузик (Мостовой, 80), Хлебас (Филипов, 67), Картушов (Старенький, 67) — Будковский (Тотовицкий, 80)
Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 46) — Милько, Богданов (Антюх, 79) — Морозко (Костышин, 46), Смирный, Задоя (Кожушко, 68) — Лысенко (Бондренко, 68)
Предупреждения: Фаворов, Тотовицкий — Морозко, Богданов, Зозуля, Костышин