Украина

У львовского клуба задержка по выплате за Хорхе Карраскаля.

ФИФА запретила Карпатам подписывать новых футболистов, сообщает ПроФутбол.

В 2018 году львовский клуб приобрел у Севильи Хорхе Карраскаля, но деньги обязался выплатить лишь после перепродажи футболиста. Испанский клуб принял эти условия, однако после перепродажи в Ривер Плейт Карпаты так платеж и не совершили.

"Львы" продали Карраскаля за три миллиона евро, а Севилья должна получить 2/3 от этой суммы. Так как средства не поступили на счет испанского клуба, Карпаты получили трансферный бан.

Напомним, что львовский клуб, весьма вероятно, досрочно завершит текущий сезон, из-за отсутствия финансовых средств.