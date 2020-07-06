Украина

У семерых футболистов дисквалификация на следующий тур чемпионата Украины.

Сразу семеро игроков пропустят 30-й тур украинской Премьер-лиги.

На официальном сайте УПЛ появились данные, кто не примет участие из-за дисквалификации.

В списке: Мохаммед Кадири, Йосип Пиварич (оба – Динамо), Евгений Чеберко (Заря), Дмитрий Гришко (Олимпик), Денис Костышин (Колос), Назарий Муравский (Мариуполь) и Алексей Хахлев (Карпаты).

Матч 30-го тура чемпионата Украины будут сыграны с 11 по 12 июля.