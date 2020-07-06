Украина

Спарринг с польской командой все-таки состоится.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что сборная Украины проведет спарринг против команды Польши 11-го ноября.

Встреча состоится в городе Хожуве на Силезском стадионе. Начало товарищеского матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Напомним, этот же поединок должен был быть сыгран еще 31-го марта, но встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса в Европе.

Ранее стал известен список украинских городов, в которых национальная команда проведет домашние игры в Лиге Нации.