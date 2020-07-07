Украина

Несколько игроков основы не помогут Шахтера в оставшихся матчах УПЛ.

Официальный сайт донецкого клуба сообщает, что главный тренер Луиш Каштру постепенно освобождает от тренировочного процесса футболистов основы.

Так, в отпуск уже отправились Марлос, Жуниор Мораес и Николай Матвиенко

Таким образом, эти футболисты не помогут Шахтеру в оставшихся матчах против Десны, Колоса и Александрии.

Также отмечается, что после встречи с Десной отдых получит еще одна группа игроков.

Ранее Луиш Каштру объявил имя нового члена своего тренерского штаба.