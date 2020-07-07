Несколько игроков основы не помогут Шахтера в оставшихся матчах УПЛ.
Официальный сайт донецкого клуба сообщает, что главный тренер Луиш Каштру постепенно освобождает от тренировочного процесса футболистов основы.
Так, в отпуск уже отправились Марлос, Жуниор Мораес и Николай Матвиенко
Таким образом, эти футболисты не помогут Шахтеру в оставшихся матчах против Десны, Колоса и Александрии.
Также отмечается, что после встречи с Десной отдых получит еще одна группа игроков.
Ранее Луиш Каштру объявил имя нового члена своего тренерского штаба.