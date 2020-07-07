Официальный сайт "горняков" проинформировал, что новым ассистентом главного тренера Шахтера Луиша Каштру стал Педру Бриту.

Португальский специалист сменил на этой должности Филипе Селиккаю, который, по слухам, возглавит дубль СпортингаСеликкая прибыл в Шахтер вместе с Каштру в прошлом году.

Отметим, что Бриту уже имеет опыт работы с Каштру — вместе они трудились на благо Витории.

Также добавим, что в Витории Бриту успел поработать с ныне основным защитником Шахтера Додо, который выступал в Португалии на правах аренды.