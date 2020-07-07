Украина

В тренерском штабе донецкого Шахтера произошло изменение.

Официальный сайт "горняков" проинформировал, что новым ассистентом главного тренера Шахтера Луиша Каштру стал Педру Бриту.

Португальский специалист сменил на этой должности Филипе Селиккаю, который, по слухам, возглавит дубль Спортинга. Селиккая прибыл в Шахтер вместе с Каштру в прошлом году.

Отметим, что Бриту уже имеет опыт работы с Каштру — вместе они трудились на благо Витории.

Также добавим, что в Витории Бриту успел поработать с ныне основным защитником Шахтера Додо, который выступал в Португалии на правах аренды.