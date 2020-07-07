Украина

Шахтер отрапортовал о последних новостях от медицинского штаба.

"Горняки" ведут подготовку к матчу 30-го тура УПЛ против Десны, который пройдет 12 июля.

Сегодня, 7 июля, футболисты отработали упражнения на контроль мяча, а также комбинации с использованием коротких передач. В концовке состоялась двусторонка на половине поля.

Правда, не все игроки Шахтера готовятся к предстоящему матчу. Так, Давид Хочолава, Виктор Коваленко и Маркос Антонио сейчас травмированы и занимаются лишь по индивидуальным программам.

Есть и более позитивные новости — Исмаили, который недавно в Риме перенес операцию на колене, приступил к первым тренировкам в фитнес-центре под руководством клубных физиотерапевтов. Правда, его в ближайшие месяцы в деле мы не увидим.

Отметим, что ранее Каштру отпустил в отпуск троих игроков основы Шахтера.