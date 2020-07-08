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Динамо - Ворскла, ФК Ворскла Полтава
08 июля 2020, 06:51
Динамо встретится с Ворсклой в рамках финального поединка Кубка Украины. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Алексея Михайличенко на победу куда более высокими.
Так, на триумф Динамо в основное время коэффициент составляет 1,33, а вероятность успеха Ворсклы оценивается показателем 8,40. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,50.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Ворскла победит в серии пенальти: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 14,0.
Напомним, матч Динамо — Ворскла состоится сегодня, восьмого июля, в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединки вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.