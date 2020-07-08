Украина

Стали известны стартовые составы команд на финальный поединок Кубка Украины-2019/2020 между киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Стартовый состав киевского Динамо на решающий матч в битве за Кубок Украины-2019/20 содержит в себе определенные неожиданные решения. Место в воротах занял Георгий Бущан, хотя матч с Шахтером отстоял Денис Бойко. Слева в оборону вернулся Виталий Миколенко, в то время как Виктор Цыганков так и не восстановился в полной мере, а его место на поле вновь занял Георгий Цитаишвили. Изменения есть и на острие атаки Динамо: Вербич сыграет номинального форварда, в то время как Де Пена расположится слева в полузащите.

У Ворсклы серьезной ротации на фоне последнего матча "основы" против донецкого Олимпика (0:0) не наблюдается. Сапай сыграет на левом фланге обороны, а на правом фланге полузащиты выйдет Якубу. Герой полуфинала, Павел Исенко — на скамейке запасных.

Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили, Буяльский, Шепелев, Де Пена — Вербич .

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуэлунд.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр, Пуцлин — Якубу, Кулач, Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук.

Матч Динамо — Ворскла начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.