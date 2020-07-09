Украина

Защитник поделился эмоциями после решающей встречи.

Защитник Динамо Александр Сирота высказал свое мнение о финальном матче Кубка Украины, в котором его команда обыграла Ворсклу.

"Как сказал Бущан, "вторая игра – а уже с Кубком". Конечно, доволен очень, что так сложилось. Спасибо большое тренерам, которые доверяют мне место в составе. Теперь все зависит от меня, и я буду стараться доказывать, что не хуже, а может в чем-то и лучше конкурентов за место в составе".

"Это мои первые 120 минут. Ворскла – очень хороший соперник, мы это все увидели. Понимали, что они тянут до пенальти, правда, никак не получалось забить им с игры. Но ничего, выиграли в серии пенальти, тоже хорошо".

"В конце мы уже понимали, что будем определять победителя в послематчевой серии. Думаю, и тренеры делали замены, исходя из этого. Мы с Шабановым решали, кто пойдет бить. В итоге пробил Артем – и принес победу нам", — сказал Сирота официальному сайту клуба.

Ранее свой вердикт удачному для киевлян поединку дал главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.