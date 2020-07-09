Украина

Защитник высказал эмоции после прошедшей встречи.

Защитник Динамо Артем Шабанов, который стал автором победного пенальти в финале Кубка против Ворсклы, высказал свое мнение о прошедшем матче.

"Испытываем положительные эмоции, все счастливы, что выиграли. Рады, что удалось победить, хоть и по пенальти, тем более что это мой первый Кубок Украины и, надеюсь, не последний. Так что теперь с положительными эмоциями будем готовиться к ближайшим трем играм чемпионата Украины, которые нам предстоят впереди, чтобы занять второе место. А потом можно будет и отпраздновать".

"Ворскла? Их забитый мяч – это следствие того, что первые минут 10 мы играли плохо, часто теряли мяч, обрезались, в наших действиях присутствовала какая-то суета и неуверенность. А после пропущенного мяча мы собрались и начали лучше контролировать мяч и игру, вследствие чего сравняли счет и в дальнейшем имели преимущество".

"Могли забивать еще, но не получилось. Волнение сохранялось до самого конца. Считаю, в целом, мы играли более или менее неплохо, но, если бы не пропустили, конечно, было бы легче".

"Дополнительное время? Мы к этому готовились, поскольку кубковая игра отличается от матчей чемпионата. Настраивались, что может быть и серия пенальти. Было тяжело, но следовало вытерпеть. Одиннадцатиметровые удары тренировали – били в конце тренировки. Я очень волновался. Сначала хотел бить на силу, но в момент удара передумал. Решил бить в угол, закрыл глаза и забил", — цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Ранее центрбек киевлян Александр Сирота заявил, что именно он мог исполнить решающий удар, а не Шабанов.