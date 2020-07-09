Украина

Нападающий прокомментировал поражение полтавчан в Кубке.

Нападающий Ворсклы Руслан Степанюк поделился своими эмоциями после финального поединка Кубка Украины, в котором он забил гол, но его команда уступила в серии послематчевых пенальти Динамо.

"Мы хотели и сделали все, чтобы поднять Кубок. Считаю, нам не улыбнулась удача, не повезло. Постараемся в следующем сезоне выйти в финал и там завоевать трофей", — сказал Степанюк в эфире Футбол 1.

Ранее свое мнением также высказал главный тренер команды Юрий Максимов, поведав, почему не выпустил на поле молодого Павла Исенко.

Также вашему вниманию предлагается видеообзор финального матча за Кубок Украины между Динамо и Ворсклой.