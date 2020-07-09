Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото УАФ
09 июля 2020, 01:38
Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти.
Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.
Динамо — Ворскла 1:1 (по пен. — 8:7)
Голы: Вербич, 29 — Степанюк, 10
Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), Де Пена — Вербич.
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Шехич, 95), Пуцлин — Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане — Степанюк (Баенко, 114).
Предупреждения: Сирота, Шабанов, Буяльский, Вербич — Скляр, Пердута