Украина

Хорватский защитник пропустит поединок 30-го тура УПЛ против Александрии.

Крайний защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил дополнительную дисквалификацию за грубый фол в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола отстранил 31-летнего хорвата от участия в официальных внутренних турнирах на два поединка.

Пиварич уже пропустил финал Кубка Украины против Ворсклы, а теперь он не сможет помочь своей команде в матче с Александрией, который пройдет в рамках 30-го тура УПЛ.

Напомним, что Йосип Пиварич в компенсированное ко второму тайму время пошел в грубый подкат против полузащитника Шахтера Алана Патрика, за что получил прямую красную карточку.

Стоит отметить, что матч Александрия — Динамо состоится в воскресенье, 12 июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.