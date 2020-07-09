Украина

"Горняки" могут предоставить шанс молодым футболистам, чтобы не рисковать здоровьем травмированных.

Шахтер продолжает подготовку к следующему матчу против черниговской Десны, который пройдет в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги.

В четверг, девятого июля, "горняки" провели полуторачасовую тренировку, однако не все футболисты смогли работать в привычном режиме.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, по индивидуальной программе занимались сразу пять травмированных игроков, среди которых защитники Давид Хочолава, Валерий Бондарь и Исмаили, а также полузащитники Маркос Антонио и Виктор Коваленко.

Напомним, матч Десна — Шахтер состоится в воскресенье, 12 июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.