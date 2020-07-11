Украина

Наставник Мариуполя высказался о следующем матче против Олимпика.

Мариуполь встретится с Олимпиком в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер мариупольской команды Александр Бабич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния и высказался о кадровой ситуации в своей команде.

"Олимпик был нашим первым соперником, с которым сыграли после карантина. Это было совсем недавно. Тяжелая встреча в итоге завершилась со счетом 2:2. И сейчас готовимся к серьезной игре, понимаем, что у соперника есть сильные и квалифицированные футболисты, уверен, встреча должна получиться интересной".

"Мы понимаем, что скоро финиш чемпионата и каждое очко сейчас на вес золота. Поэтому концентрируемся на ближайшем сопернике, чтобы добиться максимального результата".

"Что касается кадровой ситуации, то есть небольшие проблемы. Пока еще Танковский полностью не восстановился, плюс пара футболистов под вопросом из-за микротравм. Но вся основная группа готова. Немного сбило нас то, что не было игры с Карпатами, но мы заполнили эту паузу хорошей двухсторонней игрой. Думаем что к Олимпику подойдем во всеоружии", — приводит слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, матч Мариуполь — Олимпик состоится в воскресенье, 12 июля, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.