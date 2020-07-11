Украина

Украинский форвард возвращается на родину после двух с половиной лет в Дании.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего датского Мидтьюлланда Артема Довбика.

23-летний украинец подписал с днепровским клубом полноценный контракт, сроки и финансовые детали которого не разглашаются. За новую команду футболист будет заявлен уже на следующий сезон.

Мидтьюлланд поблагодарил Довбика за два с половиной года совместного сотрудничества, за которые тот сыграл в составе первой команды 22 матча и забил один гол.

Стоит отметить, что сезон-2019/20 Артем Довбик провел на правах аренды за Сеннерйюск, в футболке которого на его счету 23 поединка и 4 гола.