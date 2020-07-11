Украина

Центрбек покинул поле в середине первого матча.

В рамках поединка 30-го тура украинской Премьер-лиги Заря на выезде противостоит Колосу.

На 22-й минуте встречи защитник луганской команды Жоэль Абу Ханна упал на поле из-за полученного солнечного удара. После предоставления медицинской помощи, центрбек был заменен на Дмитрия Хомченовского.

Отметим, что на 60-ю минуту поединка Заря обыгрывает ковалевцев со счетом 2:0 благодаря дублю Владислава Кочергина.