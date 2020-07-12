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Главный тренер Зари — о матче против Колоса.

Заря обыграла Колос в рамках 30-го тура УПЛ и вышла на второе место.

"Мы давно не играли в 17 часов. В такое время года в это время играть очень трудно. Жара. Вы это видели на поле. С такой командой, как Колос добыть три очка – это хорошо. По большому счёту, данный результат мы заслужили и очки тоже, ведь использовали свои моменты в первом тайме. Кроме того, сохранили наши ворота в неприкосновенности. Вы видели, что мы все силы оставили на поле. Понимали, что легко не будет".

"С этой победой остаёмся в гонке за второе место. Да и за третье тоже. Эти места очень симпатичные. В четверг у нас уже очень важная игра. А сейчас мы рады победе, летим домой и готовимся к следующему матчу".

О моменте Максима Лунева:

"Скажу ему не заигрываться в следующий раз. Может не хватило чуть концентрации. Жара повлияла. Но не думаю, что это была расхлябанность. Не важно даже с каким счётом мы выиграли бы, главное было победить и взять три очка", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

В следующем туре луганской Заре предстоит провести битву с киевским Динамо.