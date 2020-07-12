Украина

Тренер прокомментировал игру против Зари.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказал свое мнение о поединке, в котором его команда проиграла Заре (0:2).

"Хочу похвалить ребят. Неплохое исполнение было в атаке. Да, были ошибки, но и хорошего тоже было много. На установке предупреждал, чтобы были очень осторожны при переходе из обороны в атаку".

"Два раза ошиблись, нам два раза нам забили гол. Где-то ребята меня не услышали. Нельзя, когда два центральных нападающих Зари" играют против двух наших центральных защитников, терять мяч, переходя из обороны в атаку. Получилось так, что нас сразу наказали. А так по конструктиву игра неплохая. Мы физически выглядели очень хорошо. Но нам действительно не хватает качества завершения атак. У нас всегда много моментов, а голы не даются", — цитирует Костышина официальный сайт Зари.

Ранее свою оценку прошедшему матчу дал главный тренер луганчан Виктор Скрипник.