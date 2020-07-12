Украина

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Александрия примет на своем поле Динамо. Предпочтение в этом поединке букмекеры отдают киевскому клубу.

Компания Parimatch выставила на победу Динамо в этом матче коэффициент 1,53.

Шансы на победу Александрии составляют 5, 3. Коэффициент на ничью – 4,8.

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Киевляне выходили победителями из всех четырех встреч с подопечными Владимира Шарана в этом сезоне.

Матч Александрия – Динамо в воскресенье, 12 июля, и начнется в 19:30.