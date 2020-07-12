Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура УПЛ между Мариуполем и донецким Олимпиком.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич решил поменять фланговых полузащитников, выпустив с первых минут на матч против Олимпика Дмитрия Топалова И Сергея Горбунова.

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Игнатенко — Топалов, Мишнев, Горбунов — Кулаков

Запасные: Поспелов, Дава, Кащук, Тищенко, Чурко, Чех, Кирюханцев, Петерман, Путря

Олимпик: Альими — Кравченко, Зотько, Литвин, Снурницын — Завийский, Вербный, Кравчук — Чогадзе, Романовский — Дегтярев

Запасные: Чекотун, Лукьянчук, Лебеденко, Гошкодеря, Политыло, Шахаб, Балашов

Матч Мариуполь — Олимпик начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.