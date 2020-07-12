Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура УПЛ между Мариуполем и донецким Олимпиком.
дмитрий топалов, фото фк мариуполь
12 июля 2020, 16:20
Главный тренер Мариуполя Александр Бабич решил поменять фланговых полузащитников, выпустив с первых минут на матч против Олимпика Дмитрия Топалова И Сергея Горбунова.
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков — Федорчук, Игнатенко — Топалов, Мишнев, Горбунов — Кулаков
Запасные: Поспелов, Дава, Кащук, Тищенко, Чурко, Чех, Кирюханцев, Петерман, Путря
Олимпик: Альими — Кравченко, Зотько, Литвин, Снурницын — Завийский, Вербный, Кравчук — Чогадзе, Романовский — Дегтярев
Запасные: Чекотун, Лукьянчук, Лебеденко, Гошкодеря, Политыло, Шахаб, Балашов
Матч Мариуполь — Олимпик начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.