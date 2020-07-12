Украина

Киевляне были близки к волевой победе над командой Владимира Шарана, но упустили ее в конце матча (2:2).

В рамках 30-го тура УПЛ Александрия принимала ведущее борьбу за второе место Динамо. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, пойдя вперед большими силами. У них было несколько возможностей забить быстрый гол со стандартов, но их подачи ни к чему не привели. Александрийцы продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, не создавая опасные моменты, а вот гости, в основном, действовали вторым номером, редко уходя в атаку.

Со временем подопечные Алексея Михайличенко все же перехватили инициативу и могли забить усилиями Андриевского, который пробил в касание после паса Де Пены, но его удару не хватило точности. А через несколько минут Александрия получила шанс забить благодаря заработанному пенальти. Третьяков подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:0. Поведя в счете, подопечные Владимира Шарана не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. У Безбородько была хорошая возможность удвоить преимущество своей команды в счете, но Денис неудачно пробил с близкого расстояния.

Хозяева еще некоторое время владели мячом, после чего отдали его сопернику. Киевляне стали смелее ходить в атаку большими силами. Наиболее активным игроком Динамо был Де Пена, который принимал участие в большинстве атак, но его активности было недостаточно для того, чтобы забить. В тени пребывал Русин, которого партнеры практически не снабжали мячом. До окончания первой половины встречи киевлянам так и не удалось всерьез потревожить Панькива. В первой 45-минутке гости так и не наиграли на забитый гол, так что отправились отдыхать, уступая в счете.

Сразу же после перерыва Михайличенко выпустил на поле Шепелева и Цыганкова, которые должны были усилить игру киевлян. Однако их появление на поле существенно не поменяло расклад сил на поле. Как и в начале первой половины встречи, в дебюте второй Александрия выглядела солиднее своего соперника. Подопечные Шарана время от времени пробивали по воротам, но их удары не несли реальной угрозы для Бойко.

Михайличенко решил рано использовать все замены, выпустив на поле Буяльского и Вербича. Как раз с выходом словенца опытный специалист не прогадал. Уже через две минуты после своего появления Беньямин сравнял счет. Вербич отвоевал мяч сразу у нескольких оппонентов в штрафной площади и пробил мимо Панькива — 1:1. Восстановив паритет, гости почувствовали уверенность в собственных силах, продолжив проводить атаку за атакой. У Андриевского была возможность забить прямым ударом со штрафного, но Александр даже не смог перебросить мяч через стенку.

На 75-й минуте Вербич отблагодарил Михайличенко еще одним забитым голом, выведя Динамо вперед. Панькив отразил удар Караваева из пределов штрафной, но отбил мяч прямо на Вербича, который и отправил его в сетку — 1:2. После второго пропущенного гола александрийцы продолжительное время не могли прийти в себя, за что могли поплатиться, но гости больше не создавали опасных моментов. Со временем подопечные Шарана все же пошли вперед и могли забить благодаря заработанному штрафному, но удар Грицук получился недостаточно опасным.

Через две минуты хозяева снова заработали право на пробитие пенальти после фола Шабанова на Шастале. Впоследствии Третьяков не упустил свой шанс, реализовав и второй одиннадцатиметровый удар — 2:2. В оставшиеся минуты пошла игра без центра поля. Каждая из команд пыталась вырвать победу, но не создала ни одного опасного момента. Как итог, коллективы сыграли в результативную ничью, которая лишила киевлян возможности обойти Зарю и выйти на второе место. У подопечных Михайличенко есть еще два матча для того, чтобы все исправить.

В 31-м туре Александрия отправится в гости к черниговской Десне, а Динамо примет луганскую Зарю.

Александрия — Динамо 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пенальти), 89 (с пенальти) — Вербич, 63, 75

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков — Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Гордиенко (Ковалец, 81), Третьяков — Ситало (Устименко, 30 (Шастал, 68)), Безбородько (Грицук, 68)

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Сирота (Бурда, 24), Караваев — Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский — Цитаишвили (Цыганков, 46), Шапаренко, Де Пена (Буяльский, 61) — Русин (Вербич, 61)

Предупреждения: Бабогло, Ковалец — Сирота, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Караваев