Украина

Защитник Десны высказался о поражении в матче с Шахтером (2:4).

Шахтер добыл победу над Десной в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги. Капитан черниговского клуба Денис Фаворов поделился эмоциями от неудовлетворительного результата, из-за которого его команда опустилась на четвертую позицию в турнирной таблице.

"Пропустили четыре гола, но моментами нам давалась игра. Где-то у нас была плохая концентрация, потому что пропустили два мяча за две минуты. Были индивидуальные ошибки. Возможно, еще рано нам в Лигу чемпионов. Сыграем еще два тура, а потом посмотрим турнирную таблицу и увидим, рано нам или нет".

"Готовы ли продолжать борьбу за вторую строчку? Почему бы и нет. Не помню, что когда-то такое было, что за три тура до окончания сезона на втором месте была другая команда, а не Шахтер или Динамо. Если такой шанс предоставился, то почему бы им не воспользоваться. Будем бороться до последнего".

"Не получилось забить Шахтеру на один гол больше. В целом, у нас была установка прессинговать их, не прижиматься к воротам. Я думаю, эти пропущенные голы из-за ошибок не позволили нам на равных вести борьбу", — заявил Фаворов в программе Профутбол.

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