Украина

Наставник Александрии высказался о вырванной ничьей в матче с Динамо (2:2).

Динамо упустило победу над Александрией на последних минутах в поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги (2:2). Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился эмоциями от добытого результата.

"Мы настраивались только на победу, но рады и ничьей – так как сумели сравнять счет в конце матча".

"Разные люди говорили, что Александрия не будет играть в полную силу, так как им нечего терять. Мы им доказали, что у нас есть характер, самоотдача на футбольном поле, и мы сыграли в атакующий футбол с первых минут".

"Я, имею ввиду, что сыграли по другой схеме – с двумя нападающими. Именно поэтому мы ярче смотрелись в первом тайме до тех пор, пока не выпал Ситало. Считаю, что результат матча закономерный! Как Динамо хотело победить, так и мы!" — заявил Шаран в эфире ТК Футбол 1.

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