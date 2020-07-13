Украина

Голкипер полтавчан вспомнил финальный поединок.

Голкипер Ворсклы Дмитрий Резник высказал свое мнение о финале Кубка Украины, в котором его команда уступила Динамо.

"В Кубке Украины у нас оставался единственный матч, и все наши надежды мы связывали с ним. Но к сожалению, так сложилось в финале, что дошло дело до пенальти — а это лотерея. В ней на первый план выходит психология. Неприятный момент. Но это футбол, так что все нормально. Двигаемся дальше, ведь на этом жизнь не заканчивается".

"Серия пенальти? Не сказал бы, что в игре было какое-то волнение. Другое дело — перед матчем. Мандражом это не назовешь, здесь что-то из области психологии. В таких ответственных поединках главное, чтобы переживания и волнения не переходили в страх. Думаю, что у нас в этом плане все получилось".

"Даже несмотря на поражение, мы проявили старание и, думаю, достойно провели финал. Надеюсь, всем было интересно наблюдать за этой игрой. Ради этого мы и играем в футбол. Было лишь легкое переживания, не более того. Я понимал, что пенальти — это лотерея, в ней уже — кому больше повезет", — сказал Резник официальному сайту Ворсклы.

Ранее прошедший поединок прокомментировал нападающий полтавчан Владислав Кулач.