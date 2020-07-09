Украина

Форвард Ворсклы высказался о поражении от Динамо в серии пенальти.

Динамо завоевало Кубок Украины, одолев Ворсклу по итогам серии пенальти. Нападающий полтавского клуба Владислав Кулач, несмотря на поражение, с позитивом смотрит в будущее и надеется выйти в финал этого турнира в следующем сезоне.

"Нужно стараться в следующем году попасть в финал и получше выступить в чемпионате. Будем смотреть с позитивом. Хочется попадать на такие праздники. Ради этого стоит играть и жить", — заявил Владислав Кулач в интервью телеканалам Футбол.

Смотрите видео голов, серию пенальти и обзор матча Динамо — Ворскла на Football.ua. Также наша редакция оценила действия футболистов в этом финале Кубка Украины.