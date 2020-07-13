Большинство склоняются к тому, что киевляне не потерпят успеха в важнейшей игре.
ЗАРЯ - ДИНАМО, ФОТО: ФК ДИНАМО
13 июля 2020, 15:43
По итогам 30 туров Заря и Динамо борются за вторую строчку, которая позволит сыграть в квалификации к Лиге чемпионов.
Мы опросили читателей Football.ua, верят ли они, что киевляне обыграют луганчан в битве за "серебро".
70,1% считают, что Динамо не обыграет Зарю. 29,9% продолжают верить в успех "бело-синих".
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Заря.