Украина

Большинство склоняются к тому, что киевляне не потерпят успеха в важнейшей игре.

По итогам 30 туров Заря и Динамо борются за вторую строчку, которая позволит сыграть в квалификации к Лиге чемпионов.

Мы опросили читателей Football.ua, верят ли они, что киевляне обыграют луганчан в битве за "серебро".

70,1% считают, что Динамо не обыграет Зарю. 29,9% продолжают верить в успех "бело-синих".

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Заря.