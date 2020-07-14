Украина

Хавбек прокомментировал выступления луганчан.

Полузащитник Зари Владлен Юрченко поделился своим мнением о победе над Колосом и рассказал о настрое команды на оставшиеся матчи.

"Эмоции положительные, потому что добились трех очков и сделали план на матч. Второй тайм такой себе был. Но хорошо, что в первом сделали задел 2:0. Колос – хорошая команда, которая дает бой. В такую погоду было очень трудно играть. Мы рады очень победе.

Думаем ли о Динамо? Да, конечно. Мы готовимся от матча к матчу. Осталось два финала.

Пас на Кочергина? Знаю, что когда идет передача ко мне в центр, у нас вбегают люди. Просто увидел, что в ту зону вбегают. Постарался найти его между линиями. В принципе, получилось, хорошо принял, забил, хорошая комбинация была.

В оставшихся матчах важно набрать по три очка. Победа и все. Другого настроя у нас нет", – рассказал Юрченко в комментарии шоу "Футбольний формат".

Матч Динамо – Заря в 31-м туре УПЛ состоится в Киеве в четверг, 16 июля.