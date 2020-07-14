Украина

Наставник харьковчан рассказал о настроении в команде.

Главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко рассказал о подготовке команды после поражения от Миная (0:1) в 23-м туре.

"Осадок есть, расстроены что, не выиграли матч с Минаем. Обе команды имели моменты, Минаю немного больше повезло. Они забили, а мы свои моменты реализовать не смогли. Радует, что в матчах отчетного тура другие лидеры также теряли очки, поэтому кардинальных изменений в таблице не произошло.

Мы понимаем, что проехать 1300 км. в одну сторону, плюс назад, а это уже 2600 км. Это трудно для спортсмена, тем более, они играли в достаточно жаркую погоду. Сейчас задача восстановить силы, поднять моральный дух и с боевым настроением выходить на игру с Авангардом.

Есть определенные кадровые проблемы, но у нас игроки – универсалы, они смогут заменить тех, кто пропускает игры или травмирован. Мы готовимся к матчу, все нормально, мы сможем заменить тех, кто не будет играть", – рассказал Демченко в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Металлист 1925 занимает 4-ю строку в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 44 очка.