Украина

"Горняки" сыграют основным составом с клубом из Второй лиги.

Шахтер проведет товарищеский матч с Вересом, сообщает официальный сайт ровненского клуба.

В этом спарринге "горняки" сыграют основным составом в рамках подготовки к ответному матчу Лиги Европы против Вольфсбурга. Верес же таким образом хочет подготовиться к матчам плей-офф за право сыграть в Первой лиге.

"О возможности проведения этой игры я лично договаривался с Дарио Срной. Шахтер предложил нам такой вариант, и отказываться от такой возможности – грех. Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали договоренности", – рассказал о предстоящем матче главный тренер Вереса Юрий Вирт.

Встреча команд состоится в Киеве на НСК Олимпийский 30 июля и пройдет без зрителей.