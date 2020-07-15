Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

Динамо встретится с Зарей в рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги, где команды продолжат борьбу за второе место в турнирной таблице. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Алексея Михайличенко на успех куда более высокими.

Так, на победу Динамо коэффициент составляет 1,68, а вероятность успеха Зари оценивается показателем 4,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Заря победит и ТБ 2.5". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,90.

Напомним, матч Динамо — Заря состоится в четверг, 16 июля, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.