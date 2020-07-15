Украина

Футболист высказался о шансах получить вызов в сборную Украины.

Полузащитник венгерского Фехервара Иван Петряк прокомментировал возможный вызов в сборную Украины. 26-летний хавбек не особо верит в возвращение в национальную команду, поскольку считает нынешний подбор футболистов на его позиции более качественным, чем является лично он.

"Я настроен не пессимистически, а адекватно, что тут скрывать. Я был в обойме, но последним патроном. Мной никогда не стреляли. Я реалист. Бывает, люди 14 раз попали по мячу и сразу: "Я хочу играть в сборной, жду вызова". Есть же такие интервью. Я там был уже много раз и понимаю: ну куда мне там ехать? Я адекватно слабее Коноплянки, Ярмоленко, Марлоса. Все просто. Я когда в сборную приезжаю, я всем доволен, долго не виделся с ребятами. Но игры нет, это самое главное".

"Общение с Шевченко? Где он, а где я? Думаю, он может общаться с Малиновским, Ярмоленко. Зачем со мной общаться и о чем? Он все правильно делает, что мне не звонит. Что он мне скажет? Я спокойно поливаю себе свою грядочку и меня никто не трогает", — заявил Петряк в интервью ТК Футбол.

В сезоне-2019/20 Иван Петряк провел в футболке Фехервара 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.