Предлагаем вашему вниманию видео центрального поединка тура.
Динамо - Заря, фото Заря
16 июля 2020, 14:52
В матче 31-го тура чемпионата Украины Динамо Киев сразится с Зарей в борьбе за второе место.
Подопечные Алексея Михайличенко после 30 игр имеют в своем распоряжении 56 баллов, луганчане же набрали 57 очков.
Матч Динамо — Заря состоится в четверг, 16 июля, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.
Читайте также: Динамо — Заря. Накануне
Напомним, что на Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.