Украина

Предлагаем вашему вниманию видео центрального поединка тура.

В матче 31-го тура чемпионата Украины Динамо Киев сразится с Зарей в борьбе за второе место.

Подопечные Алексея Михайличенко после 30 игр имеют в своем распоряжении 56 баллов, луганчане же набрали 57 очков.

Матч Динамо — Заря состоится в четверг, 16 июля, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Напомним, что на Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.