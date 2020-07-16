Украина

Игрок Олимпика пребывает в статусе свободного агента по версии Transfermarkt.

Нападающий донецкого Олимпика Матар Дийе, который вторую часть сезона провел в Карпатах на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии. Об этом сообщает Sport.ch.

По информации источника, сразу два лидера турнирной таблицы швейцарского первенства в лице Янг Бойз и Санкт-Галлена заинтересованы в подписании 22-летнего сенегальца, и клубы уже провели с футболистом предварительные переговоры.

Утверждается, что Матар лично приезжал в Санкт-Галлен для обсуждения потенциального перехода, но с нападающим также связывались Янг Бойз.

Интересным моментом является то, что специализированный портал Transfermarkt указывает на статус свободного агента Матара Дийе, хотя Олимпик не выступал с официальной информацией об уходе своего легионера.