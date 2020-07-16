Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать первого тура Украинской Премьер-лиги между полтавской Ворсклой и Мариуполем.

Как и обещал Юрий Максимов во время подготовки к матчу предпоследнего тура УПЛ против Мариуполя, Ворскла будет доигрывать сезон с активный вовлечением молодых игроков клуба. Полностью поставить состав из неосновных футболистов главный тренер, впрочем, вновь, как это было в игре с ПФК Львов (2:2), не рискнул. Голкипер Ткаченко и полузащитники Якубу Наджееб получили немного игрового времени.

Мариуполь ограничился лишь некоторыми перестановками после домашнего фиаско с донецким Олимпиком: Горбунова сменил Корниенко, а в центр обороны вместо Яворского был отправлен Назарий Муравский.

Ворскла: Ткаченко — Дмитрук, Дубко, Павлюк, Мельничук — Якубу, Челядин, Гаджук, Козыренко — Кравчук, Власов.

Запасные: Исенко, Галата, Посевкин, Кулаковский, Чуев, Семилет, Белый, Куценко, Костенко.

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Муравский, Быков — Кащук, Федорчук, Игнатенко, Корниенко — Мишнев — Кулаков.

Запасные: Поспелов, Дава, Кирюханцев, Тищенко, Чурко, Чех, Яворский, Топалов, Путря.

Матч Ворскла — Мариуполь начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.