Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать первого тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и луганской Зарей.

В центральном матче всей заключительной части сезона 2019/20 Украинской Премьер-лиги сразятся киевское Динамо и луганская Заря.

Ошибки в прошлом туре стоили места в стартовом составе юному Сироте. Вместо него в центре обороны пару Шабанову составит Никита Бурда. Кроме того, в опорной зоне выступил Владимир Шепелев. Атаку Динамо усилят Виктор Цыганков и Виталий Буяльский. В нападении выступит безальтернативный в последних матчах Беньямин Вербич.

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Шабанов, Караваев — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Вербич.

Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Пиварич, Каргбо, Сирота, Русин.

Заря: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов.

Запасные: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Иванисеня, Чайковский, Лунев, Перович, Белоцерковец.

Матч Динамо — Заря начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.