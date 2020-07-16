Украина

Определилась и вторая пара среди четырех претендентов на последнюю еврокубковую путевку Украины.

Мариуполь в 31-м туре чемпионата Украины обыграл Ворсклу (2:1) и стал недостижимым для конкурентов. Команда Александра Бабича точно займет восьмую строчку в итоговой таблице УПЛ.

Таким образом, Мариуполь сыграет в полуфинале плей-офф за Лигу Европы с Александрией, которая финиширует пятой.

В другом полуфинале сойдутся занявший шестое место Колос и седьмой Днепр-1.

Точные даты полуфиналов пока неизвестны, но базовый день для этих игр – 29 июля. Полуфиналы будут состоять из одного матча.

В Лиге чемпионов точно сыграет Шахтер, а за путевку в квалификацию этого турнира сражаются Заря (57 очков), Динамо (56) и Десна (55). Прямо сейчас Динамо принимает Зарю в Киеве, на 2-й минуте забил Артем Громов (0:1). Вы можете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции Football.ua.