Украина

Иранский нападающий донецкой команды провел поединок на высоком уровне.

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов принимал Олимпик. Гости без особых проблем разгромили хозяев – 5:1.

В этом поединке отличился тремя забитыми мячами Захеди Шахаб. Для 24-летнего футболиста это дебютный хет-трик не только за Олимпик, но и в карьере на профессиональном уровне.

В общей сложности в текущем сезоне Захеди провел 22 матча в УПЛ: на его счету 6 голов и 1 ассист.