Украина

Нападающий Динамо не сумел продолжить матч против Зари.

В рамках 31-го тура УПЛ Динамо на своем поле принимает Зарю. Этот поединок является крайне важным для обеих команд, которые борются за "серебро".

Беньямин Вербич в одном из эпизодов боролся за мяч, пошел в стык, в результате чего получил травму и попросил замену.

Вместо него на поле вышел Назарий Русин на девятой минуте игры.

На Football.ua доступна прямая видеотрансляция поединка Динамо — Заря.