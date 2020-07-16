Украина

На быстрый гол Артема Громова киевляне ответили мячами Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука (3:1).

В начале поединка нервы поклонников действующего вице-чемпиона страны могли и не выдержать. Динамо начало с уверенной атаке, однако при первой же потенциальной угрозе своим владениям допустило серьезную ошибку в центре поля, автором которой можно по праву считать Бурду. Громов вырвался на оперативный простор, добежал до штрафной, где уже никто не мешал ему переиграть Бущана.

Благо, настроение фанатов киевлян тут же вызвался исправить Виктор Цыганков. Удалось ему оформить свой первый гол в этом матче благодаря затяжной стенке с Буяльским на правом фланге, после чего последовал мощный удар под перекладину от ближнего угла вратарской. "А почему бы и мне не приложиться как следует по чужим воротам?", — подумал Сидорчук, и уже при следующем подходе своей команды организовал для Динамо волевое превосходство ударом под верхний каркас ворот с лицевой границы штрафной.

И это было только начало тайма! Давить Зарю на ее половине ни одной из команд не было под силу в этом сезоне. Не стало исключением и Динамо, которому пришлось пережить несколько волнительных моментов в обороне, во время одного из которых Бущану пришлось спасать при ударе из центра штрафной от Юрченко. Лугачане успешно ходили в массированный прессинг на чужой половине, но зачастую оставляли широкие зоны у себя за спиной. В одной из контратак Динамо этого хватило Русину для завершающего удара из левой половины штрафной, после которого случайный рикошет доставил мяч в центральную зону для Цыганкова, а Виктор оформил дубль ударом головой. Эмоции били через край, но время на один тайм выделяется в ограниченном количестве.

Видео голов в первом тайме:

Матч Динамо — Заря начался в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.