Активный ход первого тайма сменили футбольные "шахматы" во второй половине, но преимущество коллектива Михайличенко так и не пошатнулось (3:1).
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Динамо — Заря 3:1
Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 — Громов, 2
Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваев — Сидорчук (Кадири, 76), Шепелев (Шапаренко, 46) — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Вербич (Русин, 9).
Заря: Мацапура — Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко — Цвек (Лунев, 73) — Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Иванисеня, 73) — Кабаев (Билоцерковец, 89), Громов.
Предупреждения: Сидорчук, Де Пена — Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Лунев, Абу Ханна.