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Динамо — Заря 3:1
Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 — Громов, 2

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваев — Сидорчук (Кадири, 76), Шепелев (Шапаренко, 46) — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Вербич (Русин, 9).

Заря: Мацапура — Тымчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко — Цвек (Лунев, 73) — Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Иванисеня, 73) — Кабаев (Билоцерковец, 89), Громов.

Предупреждения: Сидорчук, Де Пена — Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Лунев, Абу Ханна.