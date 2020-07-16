Украина

Здесь будут доступны комментарии игроков киевлян и луганчан.

Динамо и Заря сражаются в битве за Лигу чемпионов — победитель этой игры получит очень хорошие шансы на попадание в квалификацию этого турнира на следующий сезон. К середине второго тайма Динамо выигрывает 3:1 благодаря дублю Виктора Цыганкова и голу Сергея Сидорчука. У Зари отличился Артем Громов.

Комментарии игроков Динамо и Зари после игры будут доступны в плеере ниже:

Пока что следить за ходом матча и комментировать игру вы можете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.