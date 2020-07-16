Нидерландский защитник проведет матч за манкунианцев впервые с мая 2017-го года.
ФОсу-Менса, фото getty images
16 июля 2020, 21:32
Манчестер Юнайтед в поединке 36-го тура чемпионата Англии сразится на выезде с Кристал Пэлас.
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, Сако, Ван Аанхольт — Таунсенд, МакАртур, Миливоевич, МакКарти, Заа — Айю
Запасные: Пьеррик, Келли, Майер, Хеннесси, Вудс, Митчелл, Шлупп, Куйяте, Ридевальд
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса — Погба, МакТоминей — Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль
Запасные: Мата, Игало, Ромеро, Фред, Лингард, Байи, Джеймс, Матич, Далот
Матч начнется в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.