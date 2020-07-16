Украина

Экс-президент Динамо прокомментировал победу над Зарей.

Динамо начало матч против Зари с пропущенного гола на второй минуте. После этого киевляне забили трижды и выиграли со счетом 3:1.

"Мы еще не вошли в игру, а мы уже проигрываем 0:1. Такое впечатление, что команда вообще не может понять на первых минутах матча, что давать гандикап один или два мяча – невозможно! Но парни взяли себя в руки. На мой взгляд, после пропущенного мяча команда провела 15 минут в бешенном темпе и сумела забить два важных мяча, потом третий... Одним словом, чуть-чуть стало легче", — заявил после матча Григорий Суркис в комментарии Football Hub.

"Комбинации, после которых были забиты голы, еще раз подтверждают класс команды и отдельных игроков. Но я еще раз скажу, команда в этом сезоне не радовала болельщиков яркими матчами, так как все поединки, особенно после рестарта чемпионата, были "валидольными". И не только для болельщиков, но и для самих футболистов. Но скажем так, победителей не судят!"

"Закончилась ли борьба за Лигу чемпионов? Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь! Я считаю, что сегодняшний матч Десны, которая до поединка с Александрией считалась безусловным фаворитом, подтвердил тот факт, что нельзя на сейчас в чемпионате Украины что-то предсказать. Я считаю, что Динамо Киев не должно терять очки, если мы хотим играть в квалификации Лиги чемпионов, а тем более, пройти квалификацию. Сегодня мы не можем позволить себе проигрывать Десне, играть 2:2 с Александрией! Одним словом, у тренерского штаба и у самих парней должно хватить критического отношения к своей работе. Вот тогда все будет хорошо, я в этом уверен".

Также Григорий Суркис пожелал успехов Шахтеру в еврокубках, поскольку набранные там "горняками" очки выгодны и для динамовцев.

"Чемпионат становится интересней? Он становится интереснее тем, что есть безоговорочный лидер, мы должны не смириться с этим, а должны этот факт констатировать, что Шахтер сегодня выглядит очень сильной командой. Я хочу пожелать клубу из Донецка, чтобы они хорошо выступили в Лиге Европы! Думаю, сегодня со мной согласятся, что те очки, которые будет набирать Шахтер – шанс в будущем получить возможность чемпиону и обладателю серебряных медалей квалифицироваться в Лигу чемпионов: чемпиону – напрямую, обладателю "серебра" — через квалификацию. Если мы потеряем возможность победителю чемпионата попадать в Лигу чемпионов напрямую в групповой турнир, на мой взгляд это будет беда для нашего футбола", — добавил Суркис.

Матч Колос – Динамо состоится 19 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.