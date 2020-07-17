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Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо и луганской Зари в поединке 31-го тура Украинской Премьер-лиги.

Едва ли не большим страхом, чем возможное поражение любимой команды в решающем поединке сезона, был шанс словить себя на мысли, что наиболее ожидаемая игра, наверное, всей Украинской Премьер-лиги в ее текущем розыгрыше может получиться недостаточно интересной для просмотра рядовым болельщиком. Что же, с эмоциями проблем у игры между Динамо и Зарей точно не было, а футболисты "бело-синих" сумели обеспечить для своих преданных поклонников еще и сверхприятный бонус в виде победы над прямым конкурентом в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо и Зари в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 8,0. Голкипер Динамо в этот вечер не спас лишь в ситуации, когда вряд ли любой другой страж ворот на его месте смог бы выручить свою команду — в моменте с быстрым голом Артема Громова. Остальные моменты в игре против Зари Бущан выиграл у соперников подчистую. Большая игра для Георгия, во всех смыслах.

Томаш Кендзера — 4,5. Поляк недостаточно качественно отработал на фланге в этой игре. Подачи Кендзеры, в большей своей степени, доставались соперникам, а данную тенденцию не смог перекрыть на эмоциональном фоне даже предголевой пас в моменте с точным ударом Сидорчука. В беговой работе Кендзера также не показал себя главным в зоне, где Михайличенко, также проведший далеко не лучший матч, смотрелся чуть ли не единственным футболистом. Прибавим к этому еще и долю персональной вины в моменте с единственным пропущенным его командой мячом.

Никита Бурда — Артем Шабанов — 6,0. Пара центральных защитников от Михайличенко на эту игру начала с позиционного провала, затем выдала качественный футбол практически по ходу всей встречи, после чего распалась из-за повреждения Бурды. Обвинять оборонцев в существовавших моментах у соперников нет особого смысла, ведь стартовой скоростью для персонального противостояния быстрым игрокам Зари ни один из них не обладает. Пришлось сражаться в режиме "как есть", а результат этих действий можно увидеть на табло — Динамо не пропустило голов, кроме точного удара Громова.

Александр Караваев — 6,0. На неестественной для себя позиции Александру сложно выполнять необходимый спектр задач в поддержании обороны и атаки. Прибавилось в этом поединке для украинца еще и беговой работы, ведь необходимо было противостоять одному из наиболее быстрых фланговых защитников УПЛ — Тымчику. Караваев мало что позволил сделать оппоненту в персональной борьбе, но из-за этого пострадала наступательная составляющая его действий.

Сергей Сидорчук — 7,5. В матче, в котором команды предпочитали играть без центра поля, опорный полузащитник Динамо сумел зарекомендовать себя как один из лучших игроков своей команды. Получилось это совершить Сидорчуку за счет лидерских качеств на чужой половине поля. Старания Сергея отлично дополняет удар под перекладину в середине первого тайма. Скорее всего, именно в этот момент уверенность команды Скрипника в своих силах пошатнулась.

Владимир Шепелев — 5,0. Замена в перерыве на Шапаренко может дать достаточно информации о игре Владимира в первом тайме. На фоне Сидорчука, Шепелева практически не было заметно на футбольном поле, а насыщение у соперников именно в зоне действия полузащитника киевлян не позволяло держать в игре не исполнявшего в полной мере свою работу футболиста. К счастью для столичных, Михайличенко понял это своевременно.

Карлос Де Пена — 6,0. В этом матче уругваец не сумел удивить. И все чаще становится заметным тот факт, что быть "джокером" у Де Пены получается намного лучше, чем отыгрывать матч от свистка до свистка. С учетом травмы Вербича и ее возможных длительных последствий, Карлос будет оставаться основным игроком своего клуба в ближайшее время. Но будет ли от этого реальная польза для киевлян — большой вопрос.

Виталий Буяльский — 7,5. Два голевых паса Виталия сделали для его команды необходимый задел в этой встрече. Буяльский провел на поле полный матч, не подавая признаков для необходимости своей замены по ходу игры. Согласно позиции, в первой половине он был сконцентрирован на работе на атаку, но во второй половине переместился чуть ближе к Сидорчуку, с которым с переменным успехом составлял первый волнорез атак соперников.

Виктор Цыганков — 8,0. Динамо с Цыганковым и без него — две разные команды. Если Вам не знакома эта фраза, то вы точно не следите за киевским клубом в этом сезоне. Восстановление Виктора после травмы было вопросом жизни и смерти для хотя бы возможности "бело-синих" смотреть в сторону Лиги чемпионов на следующий сезон. Откуда такой вывод? В матче против Зари сам Цыганков ответил на все подобные вопросы.

Беньямин Вербич — главное неприятное событие этого вечера произошло именно с исполнявшим роль форварда футболистом столичного клуба. "Я уже долгое время ощущаю боль в паху". В этих словах словенца после игры заключено слишком многое. Одно слово — жаль!

Назарий Русин — 5,0. По большому счету, украинец вновь отыграл целый матч на острие атаки и не сумел отметиться голом в итоге. Если информация от Вербича была известна и остальным игрокам клуба, то Русин должен был быть готов в любой момент выходить вместо партнера по команде и, как минимум, поддерживать демонстрируемый им в последних матчах уровень. Вот тут-то и произошел сбой в системе, ведь Вербич стал центральным нападающий Динамо как раз вместо проваливавшего матч за матчем Русина. Свой вклад в эту игру Назарий внес лишь однажды, когда организовал удачный отскок на Цыганкова в первом тайме.

Николай Шапаренко — 6,0. Большой ошибкой Михайличенко в недавней игре против Шахтера было заставить Шапаренко после выхода на замену играть в опорной зоне, где дончане просто его не замечали. Учится на своих ошибках и тренер киевлян, ведь уже через две недели от той встречи он вновь выпустил Николая по ходу встречи, но указал играть ближе к атаке. Да, особо погоды в наступлении киевлян Шапаренко не сделал, однако связать нападение и полузащиту в нужный момент у него получалось.

Денис Попов — 6,0. Динамо надо было цементировать оборону в заключительной фазе игры, но неожиданно произошло повреждение у Никиты Бурды. Но ведь именно для подмены в случае необходимости и нужен был на скамейке Попов, а персональный уровень игрока позволяет спокойно закрыть вопросы в защите на финальный отрезок матча.

Мохаммед Кадири — ганец вышел за четверть часа до конца матча подменять подуставшего капитана своего клуба, и просто не нарушил картину для Динамо в заключительной фазе.

Заря Луганск

Дмитрий Мацапура — 4,0. Два гола было пропущено молодым голкипером во "вратарский" угол. И пускай удары Цыганкова и Сидорчука были из разряда тяжелых к отражению, однако от камней в огород голкипера Зари это точно не спасет. Мацапура только начинает свой путь в коллективе Скрипника, да еще и стартовать на новой ступени в своей профессиональной карьере ему пришлось в наиболее ответственный момент сезона. Без вот таких вот неуверенных матчей в подобных условиях обойтись невозможно.

Александр Тымчик — 6,0. Тымчик вдоволь носился по своей бровке, но его подключения редко завершались опасностью для ворот Бущана. По объему работы Александр был чуть ли не самым заметным из игроков защитной линии луганчан, однако персональные показатели для команды не сыграли определяющей роли.

Виталий Вернидуб — Евгений Чеберко — 5,5. Пара центральных оборонцев Зари удачно обменивалась с визави на противоположной половине поля шаблонными моментами из игры, с тем лишь отличием, что Вернидубу и Чеберко удалось в начале встречи обойтись без привезенного гола в свои ворота. Однако наверстали упущенное центральные защитники в полной мере, когда позволили киевлянам трижды оставить за собой позиционные противостояния в первом тайме. Вдобавок этому, ранние предупреждения практически полностью лишили игроков решительности в отборе мяча, без чего от центрального защитника проку становится совсем уж мало. В итоге, также, как и у Динамо вскоре после этого, распалась из-за травмы одного из игроков в начале второго тайма.

Богдан Михайличенко — 5,0. Левый фланговый защитник луганчан выиграл очное противостояние с Кендзерой в своей зоне действий, однако не сумел в полной мере воспользоваться этим преимуществом. Фирменные подключения Богдана к забросам на дальнюю штангу с противоположного фланга прошли в этой игре стороной. Этим Заря лишила себя одной из возможных опций в атаке, а Михайличенко был заметен только при попытках остановить Цыганкова.

Ловро Цвек — 5,5. Если Скрипнику нужен был чистый разрушитель в этом поединке, то выбор Цвека был очевиден. Однако игра показала, что потеря Иванисени на решающую игру сыграла лишь на руку соперникам киевлян. Динамо слишком легко справлялось с одним опорным полузащитником простыми перегрузками в зонах полуфлангов, так что ситуативный, но безальтернативный, выбор главного тренера оказался неудачным.

Дмитрий Хомченовский — 5,0. Фланговые игроки "мужиков" продемонстрировали себя не с лучшей стороны. И если Хомченовский хотя бы старался собирать на себе фолы со стороны соперников в первом тайме, то на другой стороне поля Кочергин не показал и близко ожидаемого от него футбола. Но, как и у всей Зари, после третьего пропущенного мяча, инициатива в атаке была потеряна. До наступления финального свистка ее так и не удалось отыскать.

Владлен Юрченко — 6,5. Под конец футбольного года в Заре успел сформироваться очередной системообразующий игрок. Можно говорить с уверенностью, что времена, когда Юрченко стабильно привозил голевые моменты для соперников луганчан обрезками в центре поля, уже остались в прошлом. После завершения игры с Динамо, можно утверждать, что Владлен полностью выполнил тренерскую установку по ходу игры, однако обстоятельства сложились не в пользу его клуба.

Владислав Кочергин — 5,0. Кочергин испытал ровно те же проблемы по ходу игры, что и Хомченовский, с одним лишь отличием, что не сумел стать магнитом для нарушений правил со стороны соперников. Замена в конце встречи на Иванисеню напрашивалась еще раньше, но Скрипник прекрасно понимал перспективы своей команды в этот вечер, так что дал Владиславу еще немного игрового времени.

Владислав Кабаев — 5,5. В матчах после карантина Владислав был одной из наиболее заметных персон в построении Скрипника, но в решающем матче сезона инициатива с его стороны в атакующих действиях куда-то растворилась. Показывая привычные действия и манеру игры по ходу всего противостояния, ему так и не удалось действительно удивить оборону соперников, что в матче межу командами примерно одного уровня готовности и является ключевым фактором для достижения успеха.

Артем Громов — 6,5. Автор первого гола в этом поединке добротно поработал в атакующей линии своей команды по ходу всего противостояния с Динамо. Моменты у Громова для большего числа забитых мячей периодически возникали по ходу всей встречи, но, как и в большинстве случаев в этом сезоне, однажды выстрелив, Артем не смог продержать собственноручно установленный маркер на протяжении всей встречи.

Абу Ханна — 6,5. Чеберко, по причине полученного повреждения, понадобилась замена уже в начале второго тайма, так что немецкому центральному защитнику было предоставлено достаточно времени как показать себя с лучшей стороны, так и допустить какую-нибудь случайную ошибку. Стоит выразить дань уважения Абу Ханне, но вынести мяч из пустых ворот благодаря грамотному выбору позиции при переполохе в штрафной надо еще суметь изловчиться. Тем более, когда выходить пришлось в период турбулентности на футбольном поле.

Максим Лунев — 6,0. Выход Максима на футбольное поле серьезно освежил линию атаки Зари. У самого же полузащитника возникло на этом фоне пару неплохих моментов для забитого мяча, но все время не хватало акцента в завершении эпизода. Как для выхода на финальные 20 минут — очень даже солидная попытка реализовать предоставленный шанс.

Дмитрий Иванисеня — 5,5. У украинца был незавершенный восстановительный период после повреждения, поэтому с первых минут матча своей команде он помочь не сумел. И очень жаль, ведь Ловро Цвек, при всем уважении к последнему, не может в полной мере скопировать функционал Иванисени. Заре необходим был не просто столб в центре поля для нейтрализации Буяльского, но еще и игрок с умением разогнать атаку. К несчастью, появился он на поле в тот момент, когда матч соперниками был практически закрыт.

Никита Каменюка и Владимир Билоцерковец — сделать что-то полезное для Зари с выхода на замену не получилось даже у имевших больший запас времени игроков луганского клуба. Что тогда можно говорить о футболистах, сыгравших от силы 7 минут?