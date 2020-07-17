Украина

Защитник Динамо высказался о победе над Зарей (3:1).

Динамо обыграло Зарю в предпоследнем туре украинской Премьер-лиге (3:1). Благодаря этому киевляне поднялись на вторую строчку и почти гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Защитник Динамо Томаш Кендзера допустил ошибку, из-за который соперник открыл счет в этом матче уже на второй минуте, за что поляк и извинился перед болельщиками.

"Это был очень важный матч для нас с точки зрения турнирной таблицы. Начали мы не очень хорошо, я ошибся в моменте с пропущенным голом. Прошу прощения за это у болельщиков и команды – с моим опытом допускать такие ошибки нельзя. К счастью, мы достаточно быстро сравняли счет, потом забили второй, а вскоре и третий мячи, и выиграли этот поединок. Я очень рад и благодарен партнерам, всей команде, что так получилось".

"Успеем ли подготовиться к Колосу? Конечно, ведь мы уже продолжительное время играем каждые три дня, и привыкли к этому, так что никаких проблем не возникнет. Недооценки соперника не будет, ведь, если мы не выиграем у Колоса, сегодняшняя победа ничего не стоит. Поэтому в воскресенье нужно бороться и играть на победу. Необходимо победить и с хорошим настроением идти в отпуск", — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.

Матч Колос – Динамо состоится 19 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Смотрите также видео голов и обзор поединка Динамо — Заря.