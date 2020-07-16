Но даже в случае поражения киевляне могут опередить Зарю.
фото фк динамо киев
16 июля 2020, 21:41
Динамо практически гарантировало себе участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон, обыграв Зарю 3:1. Если киевляне в заключительном туре сыграют вничью с Колосом, а Заря обыграет Десну, то Динамо все равно будет выше благодаря личным встречам.
Таким образом, Динамо упустит второе место только при строгом соблюдении двух условий:
1) Динамо проиграет Колосу в следующем туре;
2) Заря в Чернигове обыграет Десну.
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Заре должно прийтись очень сложно в следующем туре, поскольку Десна отстает от луганчан лишь на два очка и в случае победы займет третье место.
Третье место принесет Заре или Десне не только бронзовые медали, но и прямую путевку в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне. Четвертая команда УПЛ будет вынуждена играть в квалификации этого турнира.