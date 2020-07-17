Украина

Хавбек Зари высказался о поражении в матче с Динамо (1:3).

Динамо обыграло Зарю в предпоследнем туре украинской Премьер-лиге (3:1). Благодаря этому киевляне поднялись на вторую строчку и почти гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Полузащитник луганского клуба Владислав Кочергин поделился эмоциями от результата встречи.

"Два первых мяча? Я не знаю, что это было. Считаю, мы не должны такие голы пропускать. Как-то все легко получилось у Динамо. Там и рикошет, и все помогло им! Считаю, мы сегодня заслуживали больше, чем на один забитый мяч".



"Чего не хватило? Реализации! Надо еще работать. Как показала сегодняшняя игра, нам не хватает моментов. Поэтому, надо прибавлять. У нас хорошие футболисты, которые могут друг друга заменить. Дело точно не в кадрах".



"Готовимся на Десну! Конечно, мы еще надеемся, что Колос сможет что-то противопоставить Динамо, как они это делали раньше. Мы верим в себя, верим в свои шансы. В любом случае, мы должны побеждать в матче с Десной", — заявил Кочергин в эфире FootballHub.

Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо — Заря на Football.ua.