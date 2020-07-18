Украина

Киевляне решительно настраиваются на заключительный матч сезона.

Динамо еще вчера начало подготовку к игре 32-го тура УПЛ против Колоса. Сегодня, 18 июля, динамовцев ожидает предматчевый заезд на базу и вечернее занятие. После этого они останутся ночевать на базе в Конча-Заспе, сообщил официальный сайт "бело-синих".

Для Динамо подобная практика уже не в новинку: киевляне оставались ночевать на базе перед матчем предыдущего тура с Зарей. К слову, тогда "бело-синие" победили 3:1.

В матче против Колоса Динамо достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе второе место и участие в квалификации Лиги Европы на следующий сезон.

Матч Колос – Динамо начнется 19 июля в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.